Edward Reekers verraste zijn publiek met “The Liberty Project”

De zeer getalenteerde zanger Edward Reekers, bekend van zijn tijd bij Kayak en Ayreon verraste, vrijdag 4 augustus jl., het publiek met zijn nieuwste conceptalbum “The Liberty Project” tijdens een uitverkochte show in de Boerderij in Zoetermeer.

Het dubbelalbum, uitgebracht onder het Mascot-label, is een rockopera, een musical. Met de zeventien tracks op dit conceptalbum laat Reekers horen dat hij een veteraan is in de progressieve-rock cultuur van Nederland.

De titels van de nummers op het album geven de gedachtewereld van Reekers weer. Met name naar voren komen de thema’s als; de evolutie van onze wereld en de gedachte aan een parallelle wereld die synchroon loopt. Deze boeiende en actuele onderwerpen maken het album bijzonder en een absolute aanrader. De muziek varieert van progressieve rock met klassieke muziek elementen. De koorzang geeft soms een musical-effect.

Met de maar liefst 17 tracks biedt het album een diversiteit aan muziekstijlen, waaronder heavy metal, rock, blues, klassiek en gevoelige ballads. Met een speelduur van meer dan 80 minuten is dit unieke project een traktatie voor muziekliefhebbers.

Voor dit album heeft Edward Reekers samengewerkt met een indrukwekkende lijst van gastmuzikanten, waaronder Damian Wilson (Arena), Steve Hackett (Genesis), Harry Sacksioni, Arjen Lucassen (Ayreon), Mark Lennon (Venice), John ‘Jaycee’ Cuijpers en Cindy Oudshoorn. Het album is geproduceerd door Joost van den Broek.

Om de release van “The Liberty Project” te vieren, opende Damian Wilson de avond met enkele van zijn eigen nummers. Vervolgens presenteerde Edward Reekers, samen met een speciaal samengestelde band, live enkele nummers van het album. De digitale begeleiding, door Leo Blokhuis, was een unieke aanvulling.

Hoewel niet alle gastmuzikanten aanwezig waren op de presentatieavond, konden de bezoekers genieten van optredens van Edward Reekers zelf, evenals Damian Wilson, Mark Bogert, John ‘Jaycee’ Cuijpers en Cindy Oudshoorn. Het was een geweldige avond vol muzikale hoogtepunten en een eerbetoon aan het talent van Edward Reekers.

Uit de reacties van het publiek bleek dat de impact van de teksten en muziek overweldigend was. Kippenvel.

Redactie: Door Chris Ouboter

https://lnk.to/edwardreekers