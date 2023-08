Voormalig GroenLinks-lijsttrekker Ina Brouwer wil op de lijst

De voormalige lijsttrekker van GroenLinks Ina Brouwer (73) heeft gesolliciteerd voor een plek op de lijst voor de verkiezingen in november, bevestigt ze na berichtgeving van de Volkskrant. De partij gaat dan samen met PvdA de verkiezingen in. De oudgediende wil haar ervaring in de politiek en daarbuiten gebruiken om oplossingen te verzinnen voor grote kwesties als de aardbevingsproblematiek in Groningen, de toeslagenaffaire en de woningnood.

“Voor mijzelf hoeft het niet zo nodig, ik ben al twee keer in de Kamer geweest”, zegt Brouwer. Ze ziet het als een democratische plicht om zich te melden nu veel “grote vragen” opspelen. Nu is er wat haar betreft “momentum” om in de politiek te stappen omdat het kabinet is gevallen, veel mensen de Kamer verlaten en het wat haar betreft tekortschiet aan oplossingen. Ze wil dat de politiek weer richting aangeeft zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde met het Deltaplan.

De linkse samenwerking ziet Brouwer al langer zitten. In 2007 werd ze lid van de PvdA omdat ze vond dat GroenLinks toen te snel afhaakte bij de kabinetsformatie. Ze bleef wel lid van GroenLinks. Ze ziet graag een “brede progressieve beweging” ontstaan met ruimte voor verschillende geluiden, naar het model van het Britse Labour.

Brouwer werkt momenteel als advocaat. Ze was twee keer eerder Kamerlid, van 1981 tot 1986 en van 1989 tot 1994. Dat deed ze aanvankelijk voor Communistische Partij van Nederland (CPN), die uiteindelijk onder haar leiding opging in GroenLinks. Daarna heeft ze in verschillende functies gewerkt als ambtenaar.