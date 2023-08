Waterschap in Brabant trekt sproeiverbod in

Waterschap Brabantse Delta heeft vrijdag het sproeiverbod in het gebied van het schap ingetrokken. Het verbod in het westen van de provincie Noord-Brabant gold sinds begin juni.

Volgens het schap is er in juli meer dan 100 millimeter regen gevallen, terwijl dat gewoonlijk ongeveer 80 millimeter is. Lokaal viel er zelfs nog veel meer regen. Daardoor is de waterstand in beken en rivieren hersteld. Ook de grondwaterstand is verbeterd.

Omdat landbouwers in deze tijd van het jaar ook niet veel sproeiwater meer nodig hebben, kan het schap het sproeiverbod intrekken. Oppervlaktewater uit beken en sloten mag dus weer worden gebruikt. Als het opnieuw warm en droog zou worden kan er opnieuw een verbod gaan gelden, waarschuwt het schap.

Waterschap Limburg trok de beregeningsverboden vorige week ook al in. In andere gebieden, zoals bij Eindhoven en aan de randen van de Veluwe blijven de verboden gehandhaafd.