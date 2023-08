Derdelanders demonstreren om wegvallen opvang in Nederland

Zo’n honderd demonstrerende derdelanders hebben zich maandag verzameld op de Turfmarkt in Den Haag. Het gaat om studenten en werkenden die zijn gevlucht vanuit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en ook geen permanente Oekraïense verblijfsvergunning. De zogenoemde derdelanders zijn boos omdat zij eerst dezelfde tijdelijke bescherming kregen als gevluchte Oekraïners in Nederland, maar dit is vanaf 4 september niet langer het geval.

Het gaat onder meer om studenten uit Iran, Syrië, Marokko en India tussen de 19 en 30 jaar oud. Ze dragen borden mee met daarop teksten zoals: Refugees have: names, stories, dreams en You can’t just stop the right of protection once you give it.

Met het wegvallen van de tijdelijke bescherming hebben de derdelanders twee opties: terugkeren naar hun moederland met (financiële) hulp vanuit Nederland of een asielaanvraag indienen. De demonstranten snappen echter niet waarom ze eerst 1,5 jaar lang hetzelfde behandeld zijn als de Oekraïners en nu ineens niet meer. Volgens hen is daar geen reden voor gegeven, terwijl ze inmiddels wel wonen en werken in Nederland. Ze zeggen veel stress te ervaren.

De demonstranten lopen maandagochtend vanaf de Turfmarkt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.