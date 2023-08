Kamervoorzitters herdenken WO II-slachtoffers Nederlands-Indië

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, herdenken maandag de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen in Nederlands-Indië. Zij leggen tijdens de herdenking een krans bij de Indische plaquette in de hal van de Tweede Kamer.

Eerst houden onder meer Thom de Graaf en Bergkamp een toespraak. De Graaf is voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Ook spreekt Ronald Poetiray namens de Indisch-Molukse gemeenschap.

Japan gaf zich over op 15 augustus 1945, waarna de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Ieder jaar wordt dit op 14 augustus herdacht bij de Indische plaquette in de Tweede Kamer. Op 15 augustus vindt de Nationale Herdenking plaats bij het Indisch monument in Den Haag.