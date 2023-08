In Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur een explosie onder een auto plaatsgevonden. Dat meldt de politie.

Het gebeurde op de Adrianus van Driellaan in de wijk Ypenburg. De onderkant van de auto en een deur van een huis vlogen in brand, omdat er van onder de auto iets wegschoot, aldus een woordvoerster van de politie. De brand is geblust en er zijn geen gewonden gevallen.

De politie doet onderzoek om te achterhalen wat er is geƫxplodeerd en is op zoek naar getuigen.