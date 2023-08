Man (23) vermist na festival Decibel in Hilvarenbeek

Een 23-jarige bezoeker van het hardstylefestival Decibel Outdoor bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek (Noord-Brabant) is vermist. Festivalgangers sloegen kort na afloop van het festival in de nacht van zondag op maandag rond 01.45 uur alarm omdat ze geen contact meer met de man konden krijgen.

Toen de festivalganger maandagochtend nog steeds niet terecht was, verstuurde de politie een Burgernetmelding met daarbij de mededeling dat het om een urgente vermissing gaat.

Er wordt op en rond het festivalterrein gezocht door meerdere politie-eenheden. Ook is er een helikopter ingezet en zoekt de beveiliging van het festival mee. “Het is een bosrijk gebied, dat maakt het zoeken ontzettend lastig”, zegt een woordvoerder van de politie. Over de toestand van de vermiste man kon de woordvoerder geen uitspraken doen.

Eerder dit weekend overleed op Decibel een 19-jarige festivalganger. De doodsoorzaak is nog niet bekend.