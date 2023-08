Politieke zorgen over nieuwe woonwijk bij vliegveld Rotterdam

Drie partijen in de Zuid-Hollandse Staten hebben bij het provinciebestuur hun zorgen geuit over de bouw van een nieuwe woonwijk vlak bij het vliegveld van Rotterdam. De Partij voor de Dieren, SP en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze wijzen er onder meer op dat uit de reclamecampagnes voor woonwijk Wilderszijde, gelegen in de gemeente Lansingerland, amper blijkt dat de huizen zo dicht bij Rotterdam The Hague Airport komen te staan.

“De provincie is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners”, zegt Hanke Hoogerwerf, Statenlid van de Partij voor de Dieren. “Zorgen dat transparante informatie verschaft wordt voor weloverwogen beslissingen is het minste wat zij kan doen, zeker gezien de huidige overspannen situatie op de woningmarkt. De nabijheid van een luchthaven en andere infrastructuur is een factor die niet onderschat mag worden. Wij streven ernaar dat potentiële kopers met relevante en eerlijke informatie besluiten kunnen nemen over hun toekomstige woning en welzijn.”

De PvdD, SP en D66 zeggen “bezorgd” te zijn dat “essentiële informatie” over de nabijheid van het vliegveld ontbreekt op de website waarop de nieuw te bouwen woonwijk wordt aangeprezen. “Hoewel nabijgelegen groenvoorzieningen en parken wel prominent worden getoond op de kaarten, lijken de potentiële gevolgen van het naburige vliegveld onderbelicht te blijven.” De drie partijen vragen het provinciebestuur ook naar de mogelijke geluidshinder en de uitstoot van schadelijke stoffen waar de bewoners van de nieuwe wijk mee te maken kunnen krijgen.

Een lokale actiegroep, de Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast, heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie omdat de aanwezigheid van het vliegveld niet wordt genoemd op de woonwebsite. De gemeente Lansingerland liet in een reactie weten dat het de “eigen verantwoordelijkheid” van huizenkopers is om zich te verdiepen in de omgeving.

De Zuid-Hollandse coalitiepartijen (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA) hebben afgesproken om “hinder voor omwonenden” van de luchtvaart terug te dringen. In hun coalitieakkoord staat dat ze onderzoek gaan doen naar “de huidige maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport en de waarde van de locatie voor eventuele alternatieve functies”. Enkele partijen uit de coalitie willen het vliegveld verplaatsen of zelfs sluiten.