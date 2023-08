Tien jaar cel voor sleutelrol in internationale handel harddrugs

De rechtbank in Utrecht heeft woensdag een 37-jarige man uit De Meern conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot tien jaar cel voor grootschalige, internationale handel in cocaïne en heroïne. De man verhandelde tussen juli 2019 en maart 2021 honderden kilo’s harddrugs vanuit en naar Nederland.

Uit onderschepte, versleutelde chatgesprekken blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte een belangrijke schakel is geweest in de drugshandel. Hij zorgde ervoor dat partijen drugs werden toegelaten tot transporten naar en uit het buitenland. Hij gaf instructies voor het verpakken en de distributie en hield zich bezig met de financiële afhandeling. De man had zowel goede contacten met mensen in de havens van Antwerpen en Rotterdam als met vissers die op open zee drugspakketten uit het water konden halen. De drugs zaten veelal verstopt tussen vis, bloemen en fruit.

Volgens de rechtbank heeft de man nauwelijks verantwoordelijkheid genomen voor zijn rol in het drugsnetwerk. Hij pleegde de misdrijven in de proeftijd van een eerdere veroordeling voor soortgelijke misdrijven.