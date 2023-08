Universiteit Leiden werkt samen met Shell en Total

De Universiteit Leiden heeft woensdag een overzicht gepubliceerd van de samenwerkingen met fossiele bedrijven. Studenten en onderzoekers hadden bij klimaatprotesten om zo’n lijst gevraagd. De Leidse universiteit werkt onder meer samen met Shell en het Franse TotalEnergies. Daarnaast kreeg de universiteit vorig jaar een schenking van het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië, Aramco.

In het overzicht staan vier “bilaterale samenwerkingen”, dus projecten van de universiteit met één bedrijf. Zo kijkt Leiden met Shell naar de mogelijkheden om quantumcomputers te gebruiken om moleculen te bestuderen. Dat kan volgens de universiteit helpen bij het ontwikkelen van “milieuvriendelijke meststoffen, nieuwe geneesmiddelen of omzetting van CO2 naar brandstof”. Ook met TotalEnergies doet Leiden onderzoek naar quantumcomputers.

Begin vorig jaar kreeg Leiden een bedrag van 100.000 dollar, omgerekend zo’n 92.000 euro, van het Saudische Aramco. Dat geld was bedoeld voor onderzoek naar de Arabische geschiedenis en cultuur. Het project loopt dit jaar af en wordt volgens Leiden niet verlengd.

De Universiteit Leiden meldt in het overzicht ook mee te doen aan zes gezamenlijke onderzoeksprojecten, waar ook de fossiele industrie in vertegenwoordigd is. Zo doen Leiden en andere universiteiten samen met bijvoorbeeld Shell, de Gasunie en Vattenfall onderzoek naar het omzetten van water in waterstof en zuurstof, het omzetten van CO2 in koolwaterstoffen en het ontwikkelen van een nieuw soort batterij. Dit onderzoek staat volgens Leiden “in dienst van de energietransitie”.

De Universiteit Leiden praat bij de opening van het academische jaar op 4 september over duurzaamheid. Op 27 september houdt de instelling een debat met medewerkers en studenten over de samenwerking met de fossiele industrie.

De universiteiten in Utrecht en Wageningen kondigden vorige maand aan dat ze strenger kijken naar samenwerkingen met fossiele bedrijven. Ook de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft het beleid dit jaar verscherpt.