Rutte eert stoppende SGP’er Van der Staaij: hij zal gemist worden

Demissionair premier Mark Rutte zegt dat hij de vertrekkende SGP-voorman Kees van der Staaij “zeer gaat missen en ik denk dat we hem allemaal gaan missen, want je kunt niet om hem heen”, zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie, vlak nadat bekend was geworden dat het langst zittende Kamerlid na de komende verkiezingen in november ook gaat stoppen.

Rutte roemt zijn “positieve manier van politiek bedrijven en zijn uitermate respectvolle omgang met collega’s. Iemand die in de Kamer niet met de grote meerderheid meezeilt die er soms ontstaat waarbij je kluitjesvoetbal krijgt, maar in staat is om toch zijn eigen positie te markeren. Een man waarbij je de pen even neerlegt als hij het woord voert”, aldus Rutte.

Ook waardeert de zelf ook afzwaaiende VVD-voorman zijn “enorme humor” en “je kunt heerlijk met hem roddelen. Ik vind hem echt geweldig.”

Op X twittert de premier later dat “de Nederlandse politiek een rots in de branding verliest. Als Kamerlid was hij beginselvast, betrouwbaar en als geen ander staatsrechtelijk onderlegd. Maar hij was ook een parlementariër die zijn collega’s en het kabinet steeds met open vizier en met een groot gevoel voor humor tegemoet trad.” Volgens Rutte is Nederland en ook hijzelf de SGP-voorman veel dank verschuldigd. “Ik wens hem alle goeds voor de toekomst.”