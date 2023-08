Waterbedrijf PWN stuurt mensen weg uit duinen bij Grand Prix

Waterbedrijf PWN heeft vrijdag een onbekend aantal mensen weggestuurd die vanuit de duinen probeerden een glimp op te vangen van de races op het circuit van Zandvoort. Volgens een woordvoerster is het niet toegestaan om de duinen in te gaan en wordt daar ook op gehandhaaft.

PWN heeft “zes tot acht mensen” in de badplaats om mensen aan te spreken en weg te sturen uit het Natura2000-gebied. “Het is niet de bedoeling dat mensen de duinen in trekken en zo de natuur verstoren.”

In Zandvoort worden tijdens het Grand Prix-weekend elke dag zo’n 105.000 mensen verwacht.