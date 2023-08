Nabestaanden vrachtwagendrama staan stil bij ‘gitzwarte dag’

Zo’n honderdvijftig nabestaanden en andere betrokkenen hebben zaterdagmiddag tijdens een besloten bijeenkomst stilgestaan bij het vrachtwagendrama in buurtschap Zuidzijde in Nieuw-Beijerland (Zuid-Holland). Daarbij vielen een jaar geleden zeven doden toen een Spaanse vrachtwagenchauffeur inreed op aanwezigen op een buurtfeest.

“Het was verschrikkelijk, het is verschrikkelijk, het blijft verschrikkelijk. Ineens één of zelfs méér dierbaren verliezen. Zeven mensen uit het leven gerukt, zeven mensen die niet meer bij ons zijn. Een ongeboren kindje, dat bijna aan haar leven begon. Zes volwassenen, vol in het leven staand”, zei burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard in een speech tegen de aanwezigen. “Zaterdag 27 augustus 2022, morgen een jaar geleden, staat voor altijd als een gitzwarte dag in ons geheugen gegrift.”

Volgens Aptroot heeft het drama een enorme impact gehad op de betrokkenen, nabestaanden en hulpverleners en dragen zij daarvan de gevolgen de rest van hun leven met zich mee. “Voor rouw en omgaan met zo’n traumatische gebeurtenis is geen handleiding. Die rugzak draag je met je mee, altijd.”

Maar er zijn ook nog “veel onbeantwoorde vragen, woede en onmacht” over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, aldus de burgemeester. Zo loopt het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de toedracht nog steeds, maar Aptroot verwacht dat dat binnenkort wordt afgerond. Eerder is al wel bekend geworden dat een eerste toxicologisch onderzoek uitwees dat er een aanwijzing is voor “de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte”.

Tijdens de speech van de burgemeester ging het hard regenen en onweren. “Veel aanwezigen vonden dat erg toepasselijk”, zegt Aptroot na afloop. Volgens hem was de bijeenkomst “heel heftig, met heel veel emoties.”

Na de dienst is een minuut stilte gehouden en na afloop van de herdenking is een herinneringsbank, ontworpen door lokale kunstenaars, in gebruik genomen. De bank is gemaakt van hout van een boom uit de buurtschap. Daarin staat de datum van het drama gekerfd en de bank bevat een plaquette met een verwijzing naar de slachtoffers.