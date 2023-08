Een 68-jarige man uit Dordrecht zit vast op verdenking van misbruik van enkele minderjarigen in zijn woonplaats, meldt de politie. De man werd half augustus aangehouden na een tip aan de politie, zegt een woordvoerder.

Om hoeveel kinderen het gaat is niet bekendgemaakt. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar, in welke hoedanigheid is niet bekendgemaakt. De man is voorgeleid en blijft zeker nog twee weken vastzitten. Het onderzoek naar de man is nog niet afgerond.