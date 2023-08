Vermiste man uit Apeldoorn in goede gezondheid gevonden

De man die op 18 augustus vermist raakte in Apeldoorn, is maandag in “goede gezondheid” in het Overijsselse Delden aangetroffen. De politie meldt dat een oplettende burger de vermiste man herkende en hem vervolgens aansprak. Toen de vermiste man zijn naam doorgaf, heeft de burger de politie gebeld. “De man is meegenomen naar het bureau en zal met zijn familie herenigd worden.”

Er is nog veel onduidelijk over de vermissing, maar in verband met privacy kan niet veel meer informatie gedeeld worden. Delden ligt ongeveer 70 kilometer van Apeldoorn. “We zijn blij dat er een eind is gekomen aan de zoektocht, en dat hij levend is teruggevonden”, aldus de politie.

De 33-jarige woonde sinds kort in Apeldoorn en heeft een verstandelijke beperking. Ook werd al bekendgemaakt dat hij dringend medicijnen nodig had. Hij verdween vanuit een Apeldoornse zorginstelling. De politie zei eerder dat de situatie met de dag zorgelijker werd. In de zoektochten die plaatsvonden werden onder meer drones, speurhonden en het Veteranen Search Team ingeschakeld.

De familie laat via een woordvoerder van de organisatie Namens de Familie weten dat ze erg opgelucht zijn dat de man is teruggevonden na tien dagen. Ze noemen het een “wonder” en bedanken ook iedereen die heeft meegeholpen in de zoektochten.