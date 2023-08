OM eist 12 jaar cel voor poging uitlokken moord op Geert Wilders

In het bijzijn van PVV-leider Geert Wilders heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een celstraf van twaalf jaar cel geëist tegen de 37-jarige Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif, die in 2018 een bedrag van omgerekend 21.000 euro uitloofde voor de moord op het Tweede Kamerlid. Wilders sprak van een forse eis.

De verdachte zou dit in 2018 vanuit Pakistan via een filmpje op het internet hebben gedaan. Latif was niet aanwezig bij zijn eigen strafzaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, een advocaat evenmin.

Latif is aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De verdachte is in eigen land een bekend persoon. “Zijn woorden hebben daardoor een groot bereik”, zei de officier van justitie.

“Op verschillende sociale media is aandacht aan zijn boodschap besteed. De kans dat iemand door zijn belofte van een groot geldbedrag daadwerkelijk zou hebben geprobeerd om de heer Wilders te vermoorden, is dan ook heel reëel.”

Latif plaatste de video als reactie op een door Wilders bedachte cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In die tijd werd daartegen volop gedemonstreerd in Pakistan.

“Men mag het niet eens zijn geweest met het voornemen van Wilders om de cartoonwedstrijd te houden, maar het oproepen tot een moord om de cartoonwedstrijd te verhinderen en een geldbedrag uitloven om de organisator van die wedstrijd te doden, moet wat het OM betreft heel zwaar bestraft worden”, zei de aanklager.

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan, zodat Latif bij een veroordeling niet aan Nederland zal worden uitgeleverd. “Misschien zal de heer Latif, mocht uw rechtbank hem veroordelen, nooit achter de tralies verdwijnen omdat hij zich in Pakistan verstopt en de Pakistaanse autoriteiten weigeren mee te werken aan de tenuitvoerlegging van het mogelijke vonnis”, sprak Wilders bij het uitoefenen van zijn spreekrecht.

Het hof in Den Haag veroordeelde in februari 2021 een andere Pakistaan, Junaid I., tot tien jaar cel, wegens onder meer het voorbereiden van een terroristische aanslag op Wilders. I. werd in augustus 2018 aangehouden in Den Haag. Wilders woonde destijds ook die zaak bij in de rechtbank, maar toen maakte hij geen gebruik van zijn spreekrecht als slachtoffer.

De rechtbank doet op maandag 11 september uitspraak.