Nieuwe grote platworm opgedoken in Oosterschelde

In de Oosterschelde is een voor Nederland onbekende, grote platworm opgedoken. Sinds begin augustus krijgt kennisorganisatie ANEMOON steeds meer meldingen van duikers die zo’n dier op verschillende plekken hebben gezien. Het gaat om een dier van zeker 10 centimeter lang met opvallend geplooide randen. Aangezien het beest voor Nederland nieuw is, bestaat er nog geen Nederlandse naam voor de platworm.

ANEMOON noemt de platworm imposant, aangezien de meeste soortgenoten veel kleiner zijn, soms maar enkele millimeters groot. Het is nog niet bekend waar de wormen vandaan zijn gekomen. Er loopt een DNA-onderzoek om vast te stellen tot welke familie de platworm behoort en waar deze soort voorkomt. Het kan een exoot zijn die bijvoorbeeld met ballastwater van schepen is meegelift en die zich goed thuis voelt in Nederlands water. Maar het is ook mogelijk dat het om een Atlantische soort gaat die door de opwarming van het zeewater is opgeschoven naar het noorden.

Alle soorten ter wereld krijgen een Latijnse naam, die altijd uit twee woorden bestaat. Daarnaast heeft vrijwel elke soort een Nederlandse naam, die in de praktijk veel vaker wordt gebruikt. ANEMOON roept mensen op om een Nederlandse naam te bedenken voor de nieuwe platworm. Afbeeldingen van het dier staan op de website van de organisatie.