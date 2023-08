Woonbond over omzeilen puntenstelsel kamers: scherp wetgeving aan

De regering moet de wetgeving rond huurprijzen aanscherpen om de omzeiling van de regels te voorkomen, vindt de Woonbond. De belangenvereniging herkent het beeld dat de NOS schetst over huurbazen die complete huizen verhuren aan groepen. Daarmee hoeven ze zich niet te houden aan maximale tarieven die wel gelden voor de verhuur van aparte kamers.

NOS meldde op basis van eigen onderzoek dat huisbazen in heel Nederland het puntensysteem voor kamers omzeilen. Groepen huisgenoten staan bij hen samen onder één contract, waardoor de regels voor kamerverhuur niet meer gelden.

“Nu is het mogelijk dat appartementjes voor 1500 euro in de verhuur gaan. Dat staat compleet los van de kwaliteit die wordt geleverd. Maar de huidige regelgeving maakt het mogelijk”, zegt beleidsmedewerker Marcel Trip van de Woonbond in een reactie op het nieuws.

Voor huurprijzen geldt een puntenstelsel dat de hoogte van de maximale huur bepaalt, maar boven een bepaald niveau zijn de huurprijzen niet meer gereguleerd. Voor complete woningen ligt die grens op 808 euro per maand. Volgens de woonbond is die grens snel bereikt, dus kan een verhuurder vervolgens vragen wat die wil bij groepscontracten.

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om snel in te stemmen met de Wet Betaalbare huur van minister Hugo de Jonge. Hij wil met de nieuwe wet de huurprijzen van duurdere woningen ook reguleren.