Greenpeace: verwerk scherpere stikstofwaarden direct in beleid

Greenpeace vindt dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten over stikstofneerslag op de natuur “direct uitgangspunt dienen te worden in het stikstofbeleid”. Vervolgens moeten die normen ook worden gehandhaafd. “Anders heeft het geen zin”, zegt directeur Andy Palmen in een reactie op een belangrijk rapport van Wageningen University & Research (WUR).

In de studie zijn de Kritische Depositiewaarden (KDW) voor stikstof op diverse natuurtypen van een update voorzien. In veel gebieden leidt dat tot een verlaging van de maximale hoeveelheid stikstof die de natuur aankan zonder schade aan bijvoorbeeld de soortenrijkdom.

“De uitkomst van dit onderzoek is helaas geen verrassing”, laat Palmen weten. Hij verwijst naar Europees onderzoek waaruit vorig jaar ook al naar voren kwam dat diverse habitats gevoeliger zijn voor te veel stikstof dan eerder werd gedacht. “Dit maakt het nog belangrijker om sneller de stikstofuitstoot terug te dringen”, vindt Greenpeace daarom.