Halsema wil maatregelen in Amsterdam om regenboogvlag-incidenten

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kijkt samen met de politie in de hoofdstad naar extra veiligheidsmaatregelen in de buurt Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord. In een week tijd werden daar twee ruiten ingegooid, vermoedelijk omdat er regenboogvlaggen aan de gevel hingen.

“Ik vind het onverteerbaar dat dit gebeurt in Amsterdam”, laat Halsema donderdag op Instagram weten. De gesprekken met buurtbewoners maakten grote indruk op haar, zo zegt ze verder. Er wordt nu gekeken “welke extra maatregelen op korte termijn kunnen bijdragen aan de veiligheid van de buurt”.

In een straat in Noord werd twee weken geleden een pride-vlag vernield die bij een huis hing. Een paar dagen later, nadat de vlag weer gehesen was, werd een steen door het slaapkamerraam gegooid. Daarna hingen tientallen buurtbewoners ook regenboogvlaggen op, om steun te betuigen. Afgelopen zondagnacht ging er bij een ander huis een steen door de ruit.