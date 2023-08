Italiaanse media: Nederlandse toerist overleden na val in Alpen

Een 70-jarige Nederlandse toerist is woensdag omgekomen bij een wandeling op de Alta Via di Merano, een wandelpad in het Italiaanse Zuid-Tirol. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Volgens nieuwszender RAI gaat het om een vrouw die 100 meter naar beneden viel, voor de ogen van haar twee kinderen. Een traumahelikopter bracht de overleden vrouw naar de nabijgelegen vallei.

De Alta Via di Merano is een bekende wandeltocht in de Italiaanse Alpen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon het incident en de dood van de vrouw niet direct bevestigen.