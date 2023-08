MKB Noord bezorgd over stap ProRail, ‘zorg voor een alternatief’

MKB Noord is bezorgd over de maatregel van spoorbeheerder ProRail om het werk aan het spoor vaker overdag en doordeweeks te gaan doen. Naar verwachting is dat volgend jaar vooral te merken in het noorden van het land. “Bedrijven willen heel graag dat medewerkers en jonge mensen naar hun werk en leerplekken kunnen komen. Dat is nu al een uitdaging bij ons in de kleinere gebieden”, zegt Joyce Walstra, voorzitter van de noordelijke ondernemersorganisatie.

In sommige gebieden komen al buslijnen te vervallen. “Als nu ook de hoofdader naar die kleinere gebieden het moeilijk gaat krijgen dan wordt het lastig”, aldus Walstra. Zij wijst er ook op dat het mkb de afgelopen jaren mensen juist heeft gestimuleerd om met het openbaar vervoer te komen. “Maar nu worden mensen weer de auto’s in gejaagd.”

Walstra snapt dat de onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd moeten worden. “Maar zorg dan wel voor een alternatief met goede busverbindingen”, stelt de voorzitter.

VNO-NCW laat in een reactie weten dat de personeelskrapte in alle geledingen van de samenleving steeds voelbaarder wordt en dat dit veelal lastig te voorkomen is. “Nu ook op het spoor. Dit vraagt creativiteit en onconventionele oplossingen dit in goede banen te leiden”, aldus de werkgeversorganisatie.

ProRail maakte donderdag bekend dat reizigers de komende jaren meer hinder ondervinden van onderhoud op het spoor. De spoorbeheerder zegt het werk vaker overdag en doordeweeks te moeten doen. Volgend jaar is dat vooral te merken in Friesland, maar ook het goederenvervoer op de Rotterdamse Havenspoorlijn en de Betuweroute wordt getroffen.