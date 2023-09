Kajsa Ollongren bij Indiëherdenking in Roermond

Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) is zaterdag aanwezig bij de jaarlijkse Indië-herdenking in Roermond, waar ze ook een toespraak houdt. In Roermond worden zaterdag de gevallen militairen in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea herdacht, evenals de gevallen militairen die zijn uitgezonden tijdens alle andere internationale missies na de Tweede Wereldoorlog.

De bijeenkomst in het Herdenkingspark bij kasteeltje Hattem aan de Maastrichterweg begint om 14.00 uur, en duurt tot 15.30 uur. Elk jaar worden daar begin september de ruim 6200 Nederlandse militairen herdacht die van 1945 tot en met 1962 sneuvelden in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht voeren rond 14.45 uur een missing-manformatie uit boven de herdenkingsplek.

Traditioneel wordt de bijeenkomst bijgewoond door vele duizenden veteranen en hun familieleden. Wel wordt het aantal bezoekers dat de strijd in voormalig Nederlands Indië meemaakte elk jaar kleiner, gezien de hoge leeftijd van deze veteranen.