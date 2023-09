50PLUS wil met Verkoelen als lijsttrekker terug in Tweede Kamer

Met Ellen Verkoelen als lijsttrekker hoopt 50PLUS weer in de Tweede Kamer te komen. Het bestuur en de selectiecommissie van de partij hebben Verkoelen, die zowel in de gemeenteraad van Rotterdam als in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit, voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 november. Tijdens een extra ledenvergadering op 30 september wordt de lijst met daarop 28 kandidaten vastgesteld.

De 66-jarige Verkoelen zegt “zeer vereerd” te zijn dat ze als lijsttrekker is voorgedragen. “Nederland verdient een sterke ouderenpartij die de ouderenbelangen borgt. In de Tweede Kamer zal ik mij net zo stevig inzetten voor de senioren als ik nu al doe lokaal en regionaal”, schrijft ze op X, voorheen bekend als Twitter.

50PLUS ontbreekt nu in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2021 kreeg de ouderenpartij één zetel met Liane den Haan, maar zij verliet twee maanden later al de partij vanwege een conflict met het bestuur. Den Haan ging verder als onafhankelijk Kamerlid en begon een jaar later een nieuwe ouderenpartij: GOUD Nederland. Ze maakte in juli echter bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor de komende verkiezingen en zelfs uit de politiek te verdwijnen. “De huidige politiek is lelijk”, aldus Den Haan.