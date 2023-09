Jeugdfonds start campagne zodat alle kinderen kunnen sporten

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur start maandag met de campagne ‘Kies een Club’ om aandacht te vragen voor het toenemende aantal gezinnen dat niet genoeg geld heeft voor sport of cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie van een sport- of cultuurclub voor kinderen van wie de ouders dat niet kunnen. Dat gebeurde in de eerste helft van dit jaar 49.541 keer, een stijging van twintig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het fonds.

Volgens het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben gezinnen meer hulp nodig bij de toegang tot sport en cultuur, vandaar dat de campagne in het leven is geroepen. Ambassadeurs als voormalig kickbokser Remy Bonjasky, schaatser Joep Wennemars en turnster Sanne Wevers zullen via interviews in kranten en televisieoptredens aandacht vragen voor het toenemende armoedeprobleem. Dit doen zij onder meer door te wijzen naar de site www.kieseenclub.nl waar ouders een aanvraag kunnen doen voor hulp bij het betalen van het lidmaatschap voor hun kind.

“Lid zijn van een club, is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Zo blijven ze in beweging, maken ze vrienden, krijgen ze zelfvertrouwen en hebben plezier!”, zegt directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Petra Bosman. Volgens het fonds zorgt onderdeel zijn van een club ook voor meer sociale gelijkheid en betere schoolprestaties.