Nachtburgemeester wil meer sekswerkplekken in centrum Amsterdam

Om de stroom aan toeristen op de Wallen beter te spreiden, moeten er méér sekswerkplekken in het historische centrum van Amsterdam komen. Binnenpleinen in gebouwenblokken aan de rand van het gebied kunnen daarvoor gebruikt worden, aldus de hoofdstedelijke nachtburgemeester Freek Wallagh, die maandag een alternatief plan voor een erotisch centrum presenteerde.

Stichting Nachtburgemeester Amsterdam, die zich inzet voor een levendig, divers en inclusief nachtleven, neemt een onderzoek van architect Anna Torres als leidraad. Daarin worden kleine huisjes of kamertjes gebouwd in binnenpleinen van het Blaauwlakenblok, een gebouwenblok aan de rand van de Wallen waar vroeger sekswerkers werkten. Hetzelfde idee is er voor het Sint Annenkwartier, ook een plek waar voorheen ramen waren.

“Het gebied met sekswerkers op de Wallen is de afgelopen jaren gigantisch verkleind. We moeten ervoor zorgen dat toeristen niet over twee straten worden geduwd, maar dat er meer doorstroomroutes zijn”, aldus Wallagh. Het moet een “sfeervolle publieke ruimte” worden, met plek voor bijvoorbeeld erotische kunst, en waar buurtbewoners kunnen “genieten van relatieve rust in het historische centrum”, zo staat in het plan.

Uit consultaties van afgelopen maanden blijkt volgens Wallagh dat veel ondernemers en buurtbewoners het alternatieve plan zien zitten. “Natuurlijk heb je altijd mensen die tegen zijn, maar er is veel minder weerstand dan we hadden gedacht. De buurt wil vooral kunnen meedenken.”

Eerder sloot de nachtburgemeester zich met meer dan twintig andere organisaties aan bij een verbond tegen het erotische centrum dat het stadsbestuur in Noord of Zuid wil gaan bouwen. “Waarom wordt er dringend gezocht naar een buurt waar sekswerk zou passen, terwijl we al jaren een plek hebben waar het thuishoort, en waar bewoners, ondernemers en sekswerkers het willen hebben?”

Naast het creëren van meer sekswerkplekken moet de stad ook maatregelen nemen tegen massatoerisme, vindt Wallagh. “De gemeente moet de Wallen behandelen alsof het een groot evenement is, met meer crowdmanagement en handhaving.” Wat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het alternatieve plan vinden, is nog niet bekend.

Momenteel zoekt de gemeente naar marktpartijen om het erotisch centrum, dat een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers zou moeten worden, te ontwikkelen en te runnen. Waarschijnlijk komt het college eind 2023 met een besluit over de definitieve locatie.