Universiteiten beginnen aan academisch jaar

Voor de meeste universiteiten begint maandag het nieuwe academische jaar. Ze starten met bijeenkomsten over een actueel onderwerp, vaak met bekende gasten.

Bij de Technische Universiteit Eindhoven is Diederik Samsom te gast. De voormalige PvdA-leider was in de afgelopen jaren de rechterhand van Frans Timmermans, die als Eurocommissaris verantwoordelijk was voor het Europese klimaatbeleid. Timmermans is nu lijsttrekker van GroenLinks-PvdA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. In Brussel moet Timmermans worden opgevolgd door oud-minister Wopke Hoekstra, die Samsom als rechterhand wil behouden.

Demissionair wetenschapsminister Robbert Dijkgraaf gaat naar de opening van het jaar op de Universiteit Twente. In Enschede praat hij over samenwerking en “de toekomst van het onderwijs in Nederland”. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen praat in Tilburg over haar werkterrein, digitalisering. Demissionair minister Karien van Gennip houdt bij haar voormalige universiteit, de Technische Universiteit Delft, een toespraak over kunstmatige intelligentie. Burgemeester Femke Halsema is bij de openingen van de twee universiteiten in haar Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Bij de VU is ook prins Constantijn aanwezig, gezant van de Nederlandse techsector.

Bij de Universiteit Leiden staat de opening van het academische jaar in het teken van duurzaamheid. Daaronder valt volgens de universiteit ook “de bezorgde stem” van studenten en medewerkers. Net als op andere universiteiten is er ook in Leiden protest tegen samenwerking met de fossiele industrie, zoals olie- en gasconcern Shell. Wageningen UR praat maandag over de gevolgen van klimaatverandering voor voedselvoorziening, een belangrijk onderwerp voor de landbouw.

Kritiek zal maandag ook klinken op de alternatieve opening van het academische jaar, georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond, vakbond FNV, De Jonge Akademie en de vereniging van universitair docenten APNet. Zij praten over werkdruk, academische vrijheid en de verhoudingen tussen universiteitsbestuurders en docenten.