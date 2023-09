VVD’er Idsinga stilletjes vertrokken uit de Tweede Kamer

VVD’er Folkert Idsinga is met onmiddellijke ingang vertrokken uit de Tweede Kamer. De reden daarvoor zijn persoonlijke omstandigheden, zegt een woordvoerder van de partij. Idsinga heeft afgelopen weekend fractievoorzitter Sophie Hermans ingelicht over zijn besluit, waarover op zijn verzoek geen verdere mededelingen worden gedaan.

Idsinga had op 21 augustus al gemeld dat hij niet meer zou terugkeren na de landelijke verkiezingen op 22 november. Hij zat sinds maart 2021 in het parlement en voerde voor de liberalen onder meer het woord over belastingkwesties. De VVD’er komt ook niet terug voor een publiek afscheid in de plenaire zaal, zoals dat gebruikelijk is als een Kamerlid tussentijds vertrekt.

De VVD wil de open plek tot aan de verkiezingen wel opvullen, onder meer in verband met de vele stemmingen die nog te verwachten zijn de komende maanden. Wie dat wordt, is niet bekend. Diegene moet wel op de kieslijst van de VVD staan.

Dinsdag is Simone Richardson voor de VVD beëdigd in de Tweede Kamer. Zij vult de lege plek op die Mariëlle Paul heeft achtergelaten. Paul trad vlak voor het zomerreces aan als onderwijsminister als opvolger van Dennis Wiersma.