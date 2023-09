ChristenUnie Friesland zet Statenlid uit de fractie

De ChristenUnie in Friesland heeft Statenlid Margreet Jonker uit de fractie gezet. Jonker was al geschorst door haar partij, nadat een klacht over haar was binnengekomen. De Provinciale Unie, het samenwerkingsverband van de lokale fracties in de provincie, heeft die klacht onderzocht en geadviseerd Jonker het fractielidmaatschap te ontnemen, meldt de partij.

Om wat voor klacht het gaat is niet bekend. De partij meldt slechts dat het “een klacht in de privĂ©sfeer” betreft. “Voor de ChristenUnie is van belang dat de geloofwaardigheid van volksvertegenwoordigers boven alle twijfel verheven is”, schrijft de partij in de bekendmaking.

Jonker was een van de onderhandelaars van de ChristenUnie bij de coalitiebesprekingen in de provincie. Ze is ook griffier in de gemeente Dantumadeel. Volgens Omrop Fryslân hadden raadsleden in die gemeente moeite met de rol van Jonker als onderhandelaar, omdat ze als gemeentegriffier politiek neutraal moet blijven.