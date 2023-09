Kabinet neemt 2030 als stikstofdeadline niet meer op in de wet

Het jaar 2030 zal niet meer als einddoel voor de stikstofplannen worden opgenomen in de wet, bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Nu staat 2035 nog als doel in de wet, maar het vorige kabinet wilde dat vervroegen. Het CDA legde daar een bom onder: in een interview met het AD verklaarde toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra dat jaartal “niet heilig”. Later zei hij het coalitieakkoord hierover te willen openbreken. Zo ver kwam het niet: het kabinet viel nog voordat het tot onderhandelen kwam.

Stikstofminister Christianne van der Wal zei voor de zomer nog dat ze 2030 als jaartal in de wet wil hebben, maar daarvoor moest eerst het een en ander gebeuren. Zo moest onder meer haar collega Piet Adema (Landbouw) met zijn eigen landbouwplannen komen, nadat het landbouwakkoord was geklapt. Die voorzag hij ergens in september. Parallel aan zijn landbouwplannen, zou in het kabinet verder onderhandeld worden over het jaartal naar wens van het CDA.

Aangezien dit alles niet doorging vanwege de val van het kabinet, is het feitelijk niet meer aan de orde om 2030 nog in de wet te verankeren, zeggen bronnen. De minister zou haar wetgeving eventueel nog kunnen opsturen als de Kamer daarom vraagt, maar dat lijkt uitgesloten.

Ironisch genoeg moet er nu meer haast worden gemaakt met het halen van de stikstofdoelen, dan als de wet van Van der Wal met de eerdere deadline was aangenomen. In haar nieuwe wet stond namelijk 2028 als tussendoel, terwijl dit in de huidige wet 2025 is. Dan mag 40 procent van de stikstofgevoelige natuur niet langer bedreigd worden door een te grote neerslag van stikstof. Het kabinet lag naar verwachting op koers met 39 procent, maar uit onderzoek van Wageningen University & Research bleek dat dit percentage eerder rond de 30 procent ligt.

De Tweede Kamercommissie voor Landbouw bepaalde woensdag dat geen enkel onderwerp zogenoemd controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat over alle onderwerpen wat betreft stikstof nog gedebatteerd kan worden. In de Tweede Kamer lag geen nieuwe wetgeving voor wat geblokkeerd kon worden, maar dat is in de senaat nog wel het geval. De Eerste Kamer moet namelijk nog goedkeuring geven voor het stikstoffonds, ter waarde van ruim 24 miljard euro. Als de senaat dit controversieel verklaart, zal dat op de lange baan worden geschoven.