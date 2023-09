Provincies: nadere uitwerking spreidingswet asielzoekers is nodig

De provincies zijn blij dat de Tweede Kamer de spreidingswet asielzoekers snel wil behandelen, ondanks de demissionaire status van het kabinet. “Ook de komende maanden zullen vluchtelingen naar Nederland blijven komen. De gemeenten, provincies en de staatssecretaris van Asielzaken zullen in staat moeten blijven om praktische afspraken te maken over opvang, huisvesting en spreiding”, meldt het IPO, de koepelorganisatie van de provincies.

Het IPO wijst erop dat er nog wel wijzigingen nodig zijn om de wet uitvoerbaar te maken. Zo stellen het IPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een amendement voor waardoor de wet wordt vereenvoudigd. Ze willen dat van meet af aan duidelijk is wat de opgave per gemeente en provincie is. In het huidige wetsvoorstel wordt uitgegaan van twee zogenoemde herverdelingsrondes.

Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet, zo werd donderdag bekend. Wel is het de vraag of het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november kan worden behandeld.