Rapport over toekomst publieke omroep verschijnt op 25 september

Het adviescollege dat van het kabinet de opdracht heeft gekregen om de toekomst van de publieke omroep te onderzoeken, presenteert haar bevindingen op 25 september. Het Adviescollege Publieke Omroep onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel (CDA) biedt het rapport op die dag in Den Haag aan staatssecretaris Gunay Uslu van Media aan. Het rapport heeft als titel Eenheid in Veelzijdigheid gekregen.

Staatssecretaris Uslu vroeg het adviescollege in december vorig jaar om onderzoek te doen naar de huidige staat en werking van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In eerste instantie was het college gevraagd een advies uit te brengen over criteria waaraan nieuwe en bestaande omroepen in het bestel moeten voldoen en ook om een voorstel te doen voor hoe dat beoordeeld kan worden. Later kwam daar op verzoek van de Tweede Kamer het verzoek bij om ook naar de toekomstbestendigheid van de NPO te kijken. Er wordt onder meer bekeken hoe succes van programma’s anders kan worden gemeten, dan enkel door kijkcijfers.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviescollege dat naast Van Geel bestaat uit Irene Costera Meijer (hoogleraar journalistiekwetenschap), Yoeri Albrecht (journalist en directeur van De Balie), Marleen Slot (filmproducent) en Enaam Ahmed Ali (innovatiemanager). Doel was het advies in augustus uit te brengen, maar dat is nu eind september geworden.

Het advies van de commissie wordt als belangrijk gezien omdat Uslu mogelijk de Mediawet wil veranderen op basis van de voorstellen.

Waar onder meer ook naar gekeken wordt is de houdbaarheid van de ledenaantallen van omroepen. Op dit moment is het aantal leden van een omroep het belangrijkste criterium voor een omroep om in het bestel te zijn en te blijven. Waarschijnlijk komen hier aanvullende criteria bij. Partijen als de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NPO gaven eerder al aan dat onder meer aanvullende criteria nodig zijn om het bestel ‘betekenisvol’ te houden.