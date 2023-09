Van drugshandel verdachte Glory-kickbokser op vrije voeten

Glory-kickbokser Mohammed J. uit Den Bosch komt vanaf vrijdag op vrije voeten, heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag besloten. De 27-jarige J. wordt verdacht van drugs- en wapenhandel en het witwassen van geld en horloges.

J. moet zich wel aan verschillende voorwaarden houden en mag bijvoorbeeld tot de uitspraak in zijn zaak het land niet verlaten. Als hij in het buitenland een wedstrijd moet boksen, moet de rechtbank daar toestemming voor geven, liet de voorzitter van de rechtbank weten.

De kickbokser zou tijdens zijn hechtenis een blessure opgelopen hebben en nu hard aan zijn herstel moeten werken. “Glory wil mij zo snel mogelijk weer in de ring hebben. En ik wil ook zo snel mogelijk weer vechten”, zei hij tegen de rechter.

Het is onduidelijk wanneer zijn zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Dat zou aanvankelijk donderdag het geval zijn, maar omdat er nog getuigen gehoord moeten worden, is dat met onbepaalde tijd uitgesteld.

J. werd in januari opgepakt op verdenking van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de productie of smokkel van verdovende middelen en zat sindsdien in voorarrest. Justitie kreeg in die periode informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de politie, over een groot conflict in het criminele milieu. Dat zou te maken hebben met aanslagen in Den Bosch, waaronder een aanslag op de slagerij van de vader van de verdachte in juli 2021.

Volgens J.’s advocaat draait de zaak “enkel en alleen” op oude ontsleutelde PGP-berichten en geruchten. Zo zou het gerucht ‘op straat’ gaan dat J. drugs zou hebben gestolen van de vermeende drugscrimineel Piet Costa en daarom op een dodenlijst staan. “Niets van waar”, aldus J.’s advocaat Jan-Heijn Kuijpers, die ook advocaat is van Roger P., alias Piet Costa. P., heeft zelfs een brief aan de rechtbank geschreven dat het “onzin” is.