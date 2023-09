Nieuwe cijfers RIVM: uitstoot broeikasgassen 7,9 procent lager

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 7,9 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

De emissie lag in 2022 volgens deze voorlopige cijfers 30,8 procent lager dan in 1990. Hiermee is het zogeheten Urgendadoel, een minimale afname van 25 procent ten opzichte van 1990, ruim behaald, aldus het RIVM. Een jaar eerder lukte dat net niet. Toen steeg de uitstoot van broeikasgassen nog met 1,8 procent ten opzichte van 2020 en lag de uitstoot 24,9 procent lager dan in 1990. Deze stijging kwam vooral door de koude winter, waardoor huishoudens meer aardgas verstookten.

De daling van 7,9 procent komt volgens het instituut vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, bebouwde omgeving en landbouw. “Door de hogere aardgasprijzen is in die sectoren fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het een zachtere winter dan in 2021.”

In de klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent moet zijn afgenomen. Een doel waar nu al ieder jaar aan voldaan moet worden, is dat uit de zogeheten Urgenda-zaak. In die rechtszaak bepaalden de hoogste rechters van het land dat de jaarlijkse uitstoot vanaf 2020 minimaal een kwart lager moest liggen dan in 1990. Wat de Hoge Raad betreft is ons land daartoe verplicht omdat klimaatverandering “grote gevaren voor het leven op aarde” oplevert.

In maart meldde het CBS dat de uitstoot van broeikasgassen in 2022 met 9 procent was gedaald en ook dat het Urgendadoel vorig jaar was gehaald. Volgens een woordvoerder van het RIVM waren de cijfers van het CBS een eerste raming, en zijn in de cijfers van het RIVM meer data verwerkt. Toch zijn ook de cijfers waar het RIVM nu mee naar buiten komt nog voorlopig. De definitieve cijfers over 2022 denkt het RIVM begin 2024 te hebben. De verwachting is echter niet dat de cijfers dan nog flink zullen verschillen met wat er vrijdag naar buiten is gebracht. “Er zal dan misschien nog een kleine verschuiving zijn, maar niet enorm.”