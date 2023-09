Rekeningrijden loopt door val kabinet minstens jaar vertraging op

Rekeningrijden loopt vanwege de val van het kabinet zeker een jaar vertraging op, verwacht staatssecretaris Marnix van Rij (Financiƫn). De invoering stond voor 2030 gepland en dat wordt naar zijn inschatting 2031 op zijn vroegst. Woensdag besloten Tweede Kamerleden dat dit onderwerp te politiek gevoelig ligt om te behandelen voordat een nieuw kabinet aantreedt.

“Stel dat er een kabinet komt ongeveer half 2024”, denkt Van Rij hardop. “Je hebt anderhalf jaar de tijd nodig voor het wetgevingsproces en dan vijf jaar nodig voor de invoering. Dus ja, 1 januari 2031 op zijn vroegst.”

De staatssecretaris zegt het “jammer” te vinden dat hij deze klus niet af kan maken, maar zich erbij neer te leggen. “Ons lot ligt in handen van de Kamer in de demissionaire periode.”

In Den Haag wordt al jaren gesproken over rekeningrijden. Vooral bij de vaak voor automobilisten opkomende partij VVD lag dit lang moeilijk, hoewel de liberalen inmiddels voorstander zijn.

Rekeningrijden houdt in dat automobilisten belasting gaan betalen per kilometer. Afhankelijk van de variant gaat het om 7 tot 8 cent per kilometer, stelden onderzoekers eerder in een rapport.