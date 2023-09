Nederland massaal naar het strand op warmste 10 september

Veel mensen hebben de warmste 10 september die Nederland ooit zag aan de kust doorgebracht. In populaire badplaatsen als Scheveningen, Noordwijk en Hoek van Holland was in de loop van de dag geen parkeerplaats meer te vinden.

Ook in Zeeland was het druk op de stranden. “We komen hier vaker, maar ik heb het nog nooit hier zo druk gezien”, zei een bezoeker van Westkapelle tegen Omroep Zeeland. Ook veel andere stranden werden overspoeld met dagjesmensen.

Wie dat met de auto deed, had op den duur pech op veel plekken. “Alle parkeerplaatsen bij het strand van Hoek van Holland zijn vol”, waarschuwde bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Ook de gemeente Den Haag liet weten dat in Scheveningen en Kijkduin geen plek meer te vinden was. De gemeente noemde het “gezellig druk” en voegde er de tip aan toe om met openbaar vervoer, fiets of scooter naar het strand te komen.

Ook de stranden in Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk werden drukbezocht. Vanwege de drukte zette de gemeente Noordwijk een extra shuttlebus in naar het strand. In De Bilt werd het zondag 28,5 graden. Zo’n hoge temperatuur was nog niet eerder genoteerd op deze datum.