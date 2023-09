In zes Haagse wijken is met oud en nieuw geen vuurwerk toegestaan

In zes wijken in Den Haag mogen mensen bij de komende jaarwisseling waarschijnlijk geen vuurwerk afsteken. De vuurwerkvrije wijken zijn een proef. Eigenlijk wil de gemeente Den Haag dat er een landelijk vuurwerkverbod komt, maar zolang dat er niet is, heeft een verbod in de hele stad geen zin, vandaar de keuze voor vuurwerkvrije wijken.

De zes geselecteerde wijken zijn het Regentessekwartier, het Zeeheldenkwartier, Benoordenhout, de Archipelbuurt, de Vogelwijk en Bohemen en Meer en Bos. Daar wonen in totaal ongeveer 59.000 mensen. In alle zes de buurten is een meerderheid van de bewoners voor een vuurwerkvrije zone in de wijk, kwam naar voren uit een onderzoek dat de gemeente had laten doen.

In de zes wijken mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur geen vuurwerk afgestoken. Daarvoor en daarna is vuurwerk afsteken sowieso overal verboden. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan.

Den Haag zal niet streng handhaven op het vuurwerkverbod, zegt de gemeente er wel bij. Als dat wel gebeurt, zou de politie minder menskracht hebben om te controleren in de 52 vuurwerkvrije zones, zoals in natuurgebieden, rond kinderboerderijen, bij maneges en in de buurt van ziekenhuizen.

Vier Haagse buurten willen komende jaarwisseling een vreugdevuur bouwen. Dit zijn Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laakkwartier. De gemeente staat hier positief tegenover, maar met een paar voorwaarden. Zo geldt een maximale omvang van de houtstapels, en worden de vuren afgeblazen bij meer dan windkracht 5.