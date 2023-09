Man neergestoken op metrostation in Berkel en Rodenrijs

Een man is donderdagmiddag gewond geraakt door een steekincident op het perron van metrostation Westpolder in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident werd een verdachte, het gaat volgens de politie om een jongeman, aangehouden.

Het incident gebeurde rond 13.30 uur en het was op dat moment best druk op het station, zegt een politiewoordvoerder. “We bekijken nog of mensen die het hebben zien gebeuren behoefte hebben aan opvang.”

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het steekincident en roept getuigen op zich te melden.