Ouders veroordeeld wegens GHB-vergiftiging peuter

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag twee ouders van 23 jaar veroordeeld tot taakstraffen van 120 uur, omdat ze onbeheerd een flesje GHB achterlieten bij hun 2-jarige (stief)dochter. Het meisje had uit het flesje gedronken, met een GHB-vergiftiging tot gevolg.

De peuter werd op 2 mei vorig jaar plotseling onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar bleek dat zij GHB in haar bloed en urine had. De man uit Woerden had eerder een flesje GHB besteld en in huis gehaald. Het flesje had hij na gebruik niet direct weggegooid, maar hoog op een bar gezet. De vrouw uit Maasdriel was ervan op de hoogte, stelt de rechtbank.

De rechtbank wijst er in het vonnis op dat het algemeen bekend is dat GHB een gevaarlijke drug is en grote risico’s met zich meebrengt als er kinderen in de buurt zijn. De rechters oordelen dat beide ouders zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht voor het kind en dat ze het leven en de gezondheid van hun dochter in gevaar hebben gebracht. “Die zorgplicht omvat ook het voorzien in en anticiperen op onvoorspelbaar, vindingrijk en door nieuwsgierigheid gedreven gedrag van jonge kinderen”, aldus de rechtbank.

De man uit Woerden kreeg daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd, omdat er onduidelijkheid bestaat over zijn middelengebruik.