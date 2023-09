Moskeeën staan stil bij aardbeving in Marokko bij vrijdaggebed

Meerdere moskeeën in het land staan tijdens het vrijdaggebed stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Onder meer de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Stichting as-Soennah in Den Haag zamelen geld in voor hulp aan de getroffenen. Dat gebeurt ook bij de moskee Essalaam Hoograven in Utrecht en in Rotterdam bij de Stichting Moskee Essalam.

Volgens bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri van as-Soennah wordt er tijdens de preek gebeden voor de overledenen en overlevenden van de aardbeving. “Aan het eind zullen we de mensen oproepen gul te geven.” De stichting zegt toe dat het bedrag terechtkomt bij een betrouwbare organisatie die al jaren actief is in het getroffen gebied.

Bestuursvoorzitter Mohamadi El Harche van Stichting Moskee Essalam weet dat er in Rotterdam bij alle Marokkaanse moskeeën aandacht is voor de getroffenen van de aardbeving. Ook hier wordt geld ingezameld. “We reserveren al het geld dat de komende week binnenkomt voor hulp”, zegt hij. Volgens hem is het vooral bedoeld voor middelen op de langere termijn, zoals onderdak, voor als het binnenkort koud wordt in het bergachtige rampgebied.

Verder zijn er benefietavonden, onder meer vrijdag bij Islamitisch Centrum Al Hijra in Leiden. De vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid-Nederland organiseert vrijdag en zaterdag een inzamelingsavond in de moskee Al-Fath in Bergschenhoek, nabij Rotterdam. Centrum de Middenweg-moskee in Rotterdam zamelt vrijdag na het middaggebed geld in voor Marokko en Libië. In dat land zijn door storm Daniel zeker 5000 doden gevallen.