Ruim 10.000 egels geteld na twee dagen Egeltelling

Bij de jaarlijkse Egeltelling zijn zondagavond tot dusver ruim 10.000 egels geteld. Het gaat om 10.187 levende egels en 255 dode egels, aldus een woordvoerster van de Zoogdierenvereniging. Vorig jaar werden in het hele weekend in totaal 9400 egels geteld.

Zaterdag waren er ruim 2400 egels geteld, een stuk minder dan op de eerste dag een jaar eerder. Maar op zondag is er een “flinke eindsprint” gemaakt, aldus de woordvoerster. Dat komt onder meer omdat het aantal egeltellers fors is gestegen. Zaterdag waren er nog duizend deelnemers, zondag waren er bij elkaar opgeteld 4187 deelnemers.

Via tuintelling.nl en waarneming.nl kunnen mensen doorgeven wanneer ze een of meerdere egels hebben gezien. De telling gaat nog door tot maandagochtend. De meeste egels zijn tot dusver geteld in Zuid-Holland (769), gevolgd door Noord-Holland (721) en Gelderland (678).

De egels moeten de komende tijd flink op zoek naar eten voordat ze een paar weken in winterslaap gaan. Mensen die egels willen helpen worden aangeraden een bakje water en droge kattenbrokjes buiten te zetten, aldus de woordvoerster. “Dat schijnt het beste te zijn voor de darmen.” Melk en meelwormen raadt ze af.

Ook is het fijn voor egels als ze veel bladeren hebben en de tuin in en uit kunnen. Voor mensen met een vijver wordt aangeraden een plankje of dergelijke bij het water te leggen. “Egels kunnen prima zwemmen, maar ze moeten er wel uit kunnen.”