Foutje ministerie, kern begrotingsplannen van Justitie op straat

Vanaf volgend jaar gaat er opnieuw meer geld naar de bestrijding van de zware en ondermijnende criminaliteit en de bescherming van de rechtsstaat. Het demissionaire kabinet wil daarvoor structureel 112 miljoen euro per jaar extra uittrekken om het stelsel van bewaken en beveiligen uit te breiden, staat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De plannen worden op Prinsjesdag pas bekendgemaakt, maar door een fout op het departement is het persbericht met de kern van de plannen maandagmiddag al gepubliceerd. Hoewel het bericht offline is gehaald, heeft BNR het hele persbericht bewaard en op de eigen site gezet.

De afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen extra gegaan naar de aanpak van georganiseerde criminaliteit, onder meer op aandringen van de Tweede Kamer. Aanleiding is de moord op onder anderen journalist Peter R. de Vries, die betrokken was bij de rechtszaak tegen de drugsbende van Ridouan Taghi. De opsporing en vervolging van bendes kosten veel geld. Het kabinet wil dat op verschillende niveaus inzetten. Zo is het de bedoeling om het verdienmodel van criminele netwerken te doorbreken, te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen, maar ook mensen te beschermen die bij de vervolging van de criminelen veiligheidsrisico’s lopen, zoals advocaten.

Ook naar jeugdbescherming gaat opnieuw meer geld om de grote problemen aan te pakken. Hiervoor wordt nu 43 miljoen euro uitgetrokken en daarna gaat het jaarlijks structureel om 50 miljoen euro. Het extra geld moet ertoe leiden dat er nieuwe jeugdbeschermers worden aangetrokken die meer tijd kunnen steken in de hulp aan kwetsbare gezinnen en kinderen. Er is een flink tekort aan medewerkers, onder meer door het grote verloop en door het hoge ziekteverzuim vanwege de hoog oplopende werkdruk.