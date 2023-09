Rode Kruis haalt 6,2 miljoen euro op na aardbeving Marokko

Het Rode Kruis heeft op giro 6868 6,2 miljoen euro opgehaald voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Volgens de organisatie kunnen hulpverleners inmiddels steeds beter bij lastig bereikbare dorpen komen.

Vorig week dinsdag was er nog 3,8 miljoen euro opgehaald. Het geld gaat naar de Marokkaanse Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis, die noodhulp verleent. “Vanuit steden als Agadir en Marrakech vertrekken constant vrachtwagens met noodhulpgoederen om mensen in afgelegen dorpen te bereiken. Zo vertrokken onlangs vijftien vrachtwagens met tenten, dekens, matrassen, jerrycans, kleding en voedsel naar het rampgebied.” Ook geven de hulpverleners medische en psychosociale hulp en assisteren ze reddingsdiensten.

Hoewel de afgelegen plekken in het Atlasgebergte steeds beter te bereiken zijn, zijn er vanwege de gevaarlijke wegen nog altijd dorpjes waar hulpverleners niet kunnen komen. “Het is essentieel dat ook daar zo snel mogelijk hulp komt”, aldus het Rode Kruis. Een van de prioriteiten van de hulporganisatie is onderdak. “Er wordt regen verwacht en in de komende weken zal het geleidelijk steeds kouder worden, wat vooral in de bergen tot gevaarlijke situaties kan leiden.”

Bij de zware aardbeving zijn bijna 3000 mensen omgekomen. Gironummer 6868 blijft ook in de komende tijd geopend voor donaties voor Marokko.