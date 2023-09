Advocaat: Nederlandse man die in Spanje vastzat op vliegtuig gezet

De Nederlandse man die bijna twee maanden in Spanje vastzat om een terrorismeverdenking, wordt dinsdag op een vliegtuig naar Nederland gezet. Dit meldt zijn advocaat na berichtgeving van Omroep Brabant. Er is nog veel “onzeker en onduidelijk”, schetst zijn advocaat hier wel bij.

De man, die een Marokkaanse achtergrond heeft, verbleef in Spanje in het kader van een doorreis naar Marokko. Hier werd hij plots opgepakt. De Spaanse autoriteiten brengen de Tilburger in verband met “een terreurgroep uit Arnhem”, zo meldde zijn advocaat eerder, terwijl de man “nooit iets van radicaal gedachtegoed heeft gekoesterd of daarbij in de buurt is gekomen”.

Burgemeesters Theo Weterings van Tilburg en Ahmed Marcouch van Arnhem vroegen het Openbaar Ministerie in Spanje al om de vrijlating van de man, die eerder in Arnhem woonde. Volgens hen hebben de landelijke politie en het Nederlandse OM laten weten dat de man niet wordt gezocht of op een opsporingslijst is geplaatst. Dit bevestigt zijn advocaat ook.

Onduidelijk is waarom de man dan is opgepakt. Zijn advocaat laat weten dat de autoriteiten in Spanje inmiddels ook hebben laten weten dat hij het land niet mag binnenkomen. “Dat betekent dat hij nog steeds wordt gezien als gevaar voor de veiligheid.”

Eerder dit jaar erkende justitieminister Dilan Yeşilgöz dat niet uit te sluiten is dat mensen mogelijk onterecht op een zogeheten signaleringslijst staan. “De Staat zegt dat hij niet door Nederland op een lijst is gezet. Het kan niet zo zijn dat een EU-lidstaat veel meer over een Nederlandse burger weet dan de Nederlander in kwestie zelf”, zegt zijn advocaat.

Woensdag dient een kort geding tegen de Staat bij de rechtbank in Den Haag. Die zou eerst draaien om het dwingen van de Staat tot actie, maar nu de Nederlander is vrijgelaten gaat het “meer om het feit dat Nederland alsnog de juiste informatie moet gaan aanleveren” over de man. “Hij moet gewoon nog naar Marokko kunnen.”

Het is overigens ook onbekend of Spanje het hierbij laat zitten. “We weten niet of er een strafrechtelijk onderzoek gaande is.”