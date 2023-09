BOVAG: autorijden wordt voor veel mensen vrijwel onbetaalbaar

Autorijden wordt voor veel mensen straks vrijwel onbetaalbaar als gevolg van de plannen die het kabinet dinsdag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, concludeert brancheorganisatie BOVAG. Zo is vanaf 2026 de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s per maand 60 procent duurder dan voor een benzinevariant.

“Het kabinet lijkt namelijk niet van plan om het meergewicht van het accupakket van elektrische auto’s te willen compenseren”, aldus BOVAG. Volgens de organisatie is dit “desastreus” voor het draagvlak voor de transitie naar duurzame mobiliteit. Ook de aanschafbelasting voor elektrische auto’s gaat vanaf 2025 omhoog.

Automobilisten met een benzineauto of diesel moeten volgens de plannen vanaf volgend jaar flink meer accijns gaan betalen aan de pomp. Ook mensen met een oldtimer of camper worden aangepakt. Zo wordt de vrijstelling voor oldtimers (40 jaar en ouder) vanaf 2028 versoberd. De lagere wegenbelasting voor campers wordt per 2026 verhoogd van een zogeheten kwarttarief naar een halftarief. “In beide gevallen gaat het om voertuigen die relatief weinig kilometers maken en waar dus ook weinig CO2-winst te behalen valt”, aldus BOVAG.

RAI Vereniging, die de belangen behartigt van ruim zevenhonderd fabrikanten en importeurs van onder meer personenauto’s, vrachtauto’s en fietsen, is eveneens kritisch. “Een nieuw kabinet moet het maatschappelijk belang van (duurzame) mobiliteit bewaken en daarin investeren. Je hebt niets aan verhoging van de koopkracht als je vervolgens leegloopt op je vervoerskosten”, stelt voorzitter Frits van Bruggen. Hij pleit daarom voor het doortrekken van diverse subsidies. RAI Vereniging wil onder meer ook dat de inzet van elektrische scooters en fietsen meer wordt bevorderd.