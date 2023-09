Kabinet presenteert Miljoenennota met weinig nieuwe plannen

Het parlementaire jaar begint met Prinsjesdag. Door de demissionaire status van het kabinet is het minder spannend dan andere jaren. Partijen zijn vooral bezig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november.

De koning gaat tijdens de troonrede in op de plannen van het kabinet. Daarna komt minister Sigrid Kaag (Financiën) met de miljoenennota. Het is grotendeels een ‘beleidsarme’ begroting, omdat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen.

Waar Kamer en kabinet elkaar vinden, kan de regering toch met nieuwe plannen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de koopkracht van de zwaksten. Op onderwerpen als Oekraïne en de afwikkeling van Groningen en de toeslagenaffaire gaat het kabinet ook door op de oude voet.

Traditiegetrouw is al veel van de begroting van volgend jaar uitgelekt. Het kabinet investeert 2 miljard euro in armoedebestrijding door het kindgebonden budget te verhogen met 1,1 miljard euro en 700 miljoen extra te stoppen in de verhoging van de huurtoeslag. Dit alles moet worden betaald door onder meer hoge inkomens sneller in het hoogste belastingtarief te laten vallen en door de verhoging van de accijns op alcohol en tabak.

De koopkracht neemt volgens de gelekte cijfers volgend jaar gemiddeld met 1,8 procent toe. Verder daalt de staatsschuld naar 46,9 procent, maar stijgt het begrotingstekort naar 2,9 procent, net onder het Europese maximum van 3 procent.

De plannen worden woensdag en donderdag besproken in de Kamer. Op de eerste dag komen de volksvertegenwoordigers aan het woord. Dat zal naar verwachting een groot verkiezingsdebat worden. Meerdere partijen hebben al laten weten de begroting flink te willen verbouwen. Een dag later reageert premier Mark Rutte.