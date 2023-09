Koepel geestelijke gezondheidszorg: zet in op mentale gezondheid

De overheid moet meer aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid van mensen. Dat meldt de Nederlandse ggz, de koepelorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, in een eerste reactie op de troonrede en de miljoenennota.

Volgens voorzitter Ruth Peetoom lopen steeds meer mensen mentaal vast als de samenleving doorgaat zoals nu. “Mentale gezondheid moet daarom in de besluitvorming van alle beleidsdomeinen meegewogen worden. Denk aan partijen in de schuldhulpverlening, werk en inkomen, onderwijs en huisvesting”, zegt Peetoom.

De organisatie is wel blij dat koning Willem-Alexander veel sprak over bestaanszekerheid. “Problemen in de financiĆ«le situatie hebben ook gevolgen op sociale relaties, woonmogelijkheden, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten”, aldus Peetoom.