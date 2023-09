Miljoenen voor koopkrachtverbetering Caribisch Nederland

Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben komend jaar iets meer te besteden. Het kabinet trekt komend jaar 30 miljoen euro uit voor de verbetering van hun koopkracht. De kinderbijslag en verschillende uitkeringen gaan omhoog. Vanaf 2025 wordt het bedrag voor de koopkrachtverbetering verhoogd naar jaarlijks 32 miljoen euro, zo staat in de begroting van Binnenlandse Zaken die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Eén op de drie inwoners in Caribisch Nederland leeft in armoede. Met het extra geld zet het kabinet “belangrijke stappen om te komen tot een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius”, zegt het ministerie van BZK.

Op 1 januari wordt de kinderbijslag met 90 dollar per kind per maand verhoogd, op alle drie de eilanden. Dit past in het streven van het kabinet om de kinderarmoede in 2025 te halveren. De kinderbijslag komt komend jaar op 220 dollar per kind per maand.

Per 1 oktober dit jaar gaan drie verschillende uitkeringen omhoog op Caribisch Nederland. Het gaat om de bijstand, de AOW en de uitkering voor weduwen en wezen.

De verhoging van de bijstand (in Caribisch Nederland onderstand genoemd) verschilt per eiland. In Bonaire gaat de bijstandsuitkering met 32 procent omhoog, op Saba met een kwart en op Sint Eustatius met 9,4 procent.

De energietoelage voor de lage inkomens, de subsidie voor de vaste kosten van elektra en die van het vaste tarief van drinkwater blijven komend jaar gehandhaafd. De aansluitkosten voor internet gaan omlaag.