Minister Paul: extra geld naar kinderen met problemen thuis

Leerlingen met problemen thuis worden volgend jaar extra ondersteund, maakt onderwijsminister Mariëlle Paul bekend op Prinsjesdag. De demissionaire bewindsvrouw geeft een kleine 52 miljoen euro uit, zodat scholen deskundigen aan kunnen nemen die de kinderen en hun gezinnen kunnen helpen. Het kabinet gaat bovendien een jaar door met gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare kinderen, zoals eerder al uitlekte naar media.

Na goede ervaringen in Groningen en Zaanstad wil Paul in het hele land werken met de zogeheten ‘brugfunctionarissen’. Dat zijn vertrouwde gezichten vanuit school die gezinnen helpen zoeken naar passende ondersteuning als een leerling dreigt vast te lopen, hulp bieden bij invullen van formulieren, en financiële ondersteuning regelen als ouders bijvoorbeeld geen geld hebben voor een fiets. “De brugfunctionaris staat naast het gezin en trekt samen met hen op zodat leerling en ouder(s) sneller en beter geholpen worden met als doel ook om zwaardere (jeugd)hulp te voorkomen”, staat in een op Prinsjesdag verstuurde Kamerbrief.

In het voorjaar van 2024 kunnen schoolbesturen binnen het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zich aanmelden voor geld voor een brugfunctionaris, staat in de Kamerbrief. Voor elke school geldt hetzelfde budget, en de vrijgemaakte 51,8 miljoen euro per jaar is genoeg voor 15 procent van alle scholen. Als er te veel aanmeldingen zijn zal worden gekeken naar welke scholen de ondersteuning het het hardst nodig hebben.

Minister Paul wil bovendien door met de gratis schoolmaaltijden “om te voorkomen dat geldzorgen doorwerken in het klaslokaal”. Samen met de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid geeft ze hier 166 miljoen euro aan uit. De maaltijden zijn bedoeld voor scholen waarvan zeker 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen.

De andere bewindslieden van het ministerie van OCW hebben geen nieuwe aankondigingen. Dijkgraaf gaat door met zijn investeringsplannen voor universiteiten, hogescholen en het mbo. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) steekt zoals bekend geld in bibliotheken.