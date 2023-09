NOC*NSF: sport hét middel voor versterken maatschappelijk weefsel

Sportkoepel NOC*NSF ziet een grote rol weggelegd voor sport in het versterken van “het maatschappelijk weefsel dat de samenleving bij elkaar houdt” en de kansengelijkheid in de miljoenennota. Sport is daarvoor een onontbeerlijk beleidsinstrument en het rendement daarvan kan sterk verhoogd worden, reageert de sportkoepel.

“Het ‘maatschappelijk weefsel’ dat in de troonrede een paar keer wordt benoemd, is niet vanzelfsprekend”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. “Dat geldt ook voor onze unieke sportinfrastructuur met z’n ruim 20.000 verenigingen, gedragen door honderdduizenden vrijwilligers. Versterk die infrastructuur en pluk daar als samenleving de vruchten van.”

De sportkoepel wijst erop dat bij de inrichting van de publieke ruimte sport een nu nog ontbrekende factor is, terwijl sportmogelijkheden in de leefomgeving aantoonbaar positief effect hebben op gezondheid en sociale cohesie.

Om de waarde van sport en bewegen voor het Nederlandse regeringsbeleid zichtbaar te maken, voert NOC*NSF samen met de sportsector de komende periode campagne onder de leus ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ De campagne richt zich namens 10 miljoen sportende Nederlanders op politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord.